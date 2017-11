Acusaron nuevamente de acoso y abuso sexual a Patricio Hales

13:31 El ex diputado y embajador de Chile en Francia ya había sido denunciado por una masajista en 2016, ahora se sumaron una ex colaboradora y su hijastra.

El ex diputado del Partido por la Democracia (PPD) y ex embajador de Chile en Francia, Patricio Hales, fue denunciado nuevamente por acoso y abuso sexual. El año pasado la masajista Carolina Cosmelli lo denunció por acoso laboral e insinuaciones sexuales, ahora se sumaron una ex colaboradora y su hijastra.

Revista Sábado recopiló los testimonios de su otrora asesora del hogar, María Eugenia Soto y el de su hijastra, Elisa García-Huidobro, que actualmente se encuentran en Fiscalía por abuso sexual y amenazas, donde Soto dijo que "si yo estaba con falda me decía: ‘¿Qué es lo que tiene ahí abajo de la faldita?’”.

García-Huidobro, por su parte, contó que en una oportunidad "estábamos en el living de la casa de La Reina, viendo televisión. Todo estaba oscuro y él ahí, con bata. Me toma y se le empieza a agitar la respiración. Me empieza a sobajear y yo sentí que había algo raro. Mi recuerdo es que me paré y me fui. Yo no lo recordaba porque era una niña. Mi terapeuta me dijo que es muy difícil para un niño tener ese tipo de recuerdos, porque no pueden asimilarlo. Yo no sabía lo que era. Tenía 10 años”.

Hales no se ha referido a esta nuevas denuncias que se condicen con las que hizo Cosmelli el año pasado, pero su abogado Hugo Rivera aseguró que “no tienen ningún sustento en la realidad”.