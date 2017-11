PDI incautó un computador de Cancillería en medio de la investigación a Zaldívar por el eventual tráfico de migrantes

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó un computador de Cancillería en medio de la investigación en contra del senador Andrés Zaldívar por su supuesta participación en el tráfico de migrantes chinos y cohecho.

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, señaló que “había habido gestiones o preguntas por parte del senador Zaldívar respecto a un grupo de ciudadanos chinos” el que solicitó “visa para ingresar a Chile”. Los documentos no fueron otorgados porque no cumplían los requisitos para ingresar a nuestro país”, según recoge T13

Muñoz, además, agregó que “a mí no me parece extraño que un parlamentario llame para preguntar sobre determinadas cosas a la Cancillería. Eso sucede muy a menudo en distintos temas. En este caso la llamada telefónica del senador Zaldivar no fue más para preguntar qué sucedía con las visas de esas 23 personas. Nada más".

El secretario de Estado se mostró flexible y a disposición del Ministerio Público para una investigación en caso de existir una “irregularidad por parte de algún funcionario, a él le tendría que caer todo el peso de la ley”, cerró el ministro.