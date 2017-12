Hija de Dino Gordillo acusó que taxista trató de violarla

Momentos de terror vivió Catalina Vega, hija del humorista Dino Gordillo, quien golpeada y abusada por un taxista que también quiso violarla

El hecho ocurrió a las 3:30 de este fin de semana cuando la joven tomó un taxi afuera de una discoteca en Bellavista.

Cuando notó que el taxista no iba por el camino correcto, llamó a un amigo para avisarle y el hombre le quitó el celular.

En Huechuraba la bajó del vehículo y la atacó:

“Me intentaba abrir las piernas. Me pegó mil veces, por todas partes. Tengo mi cuerpo entero herido. Fue mucho rato de forcejeo. Pensé ‘voy a morir, me va a violar, me va a matar’. Pero volví a sacar una fuerza y me lo sacaba de encima para que no me violara. Y en algún momento no sé como logré zafarme y me metí por unos alambres de púa y empecé a correr y correr. Salté a unos pastizales y me camuflé hasta que llegué a una fábrica y pedí ayuda”, relató la joven a Chilevisión

El hombre fue detenido y el que se quedara con el celular de Catalina, ayudó a localizarlo.

En la audiencia de formalización el hombre aseguró que la joven le pidió "seguir carreteando", lo que fue rápidamente descartado quedó en prisión preventiva.