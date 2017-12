Vecinos de Lampa protestaron contra la instalación de los TAG

Vecinos de Lampa protestaron contra la instalación de pórticos del TAG a partir del próximo año, y por el alza del pasaje de la locomoción colectiva.

Los manifestantes bloquearon parcialmente la Ruta 5 Norte, a la altura de Lo Pino y terminó con un detenido.

La alcaldesa Graciela Ortúzar aseguró que "llevamos cuatro años exigiendo al Gobierno que nos escuchen, no nos oponemos a la concesión del mejoramiento de carreteras, el tema acá es que se ha pasado a llevar toda la participación ciudadana, a nadie se le preguntó que opinaba del proyecto".

La edil dijo que uno de los compromisos del Gobierno ante la llegada del TAG era la integración de la comuna al Transantiago, lo que no ha ocurrido. "Después de tanto luchar por esta causa es que nos iban a incorporar al Transantiago como una manera de que nuestros jóvenes, nuestra gente trabajadora, pueda estar incorporada a un pasaje normal de 700 pesos, (pero) nos confirman que no hay nada, que no se aprueba, que los más de 20 puntos asignados a la ampliación del Transantiago nos deja afuera nuevamente", dijo.

El transporte público rural subió $1.000 a $1.100 en noviembre y se espera una nueva alza en diciembre.