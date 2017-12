Fiscal nacional por condena terrorista en el Caso Bombas 2: "Es un fallo inédito" 21.12.2017 Jorge Abbott hizo un especial reconocimiento a las policías y sostuvo que los parlamentarios tienen el desafío de actualizar la Ley Antiterrorista.

"El fiscal nacional Jorge Abbott, valoró la condena que calificó como terrorista el ataque al Subcentro de la Escuela Militar en 2014, uno de los hechos contenidos en el "Caso Bombas 2".



Eso sí, el tribunal no calificó de la misma forma las explosiones en la estación Los Dominicos del ferrocarril subterráneo y en la Primera comisaría de Carabineros, desestimando el carácter de delitos terroristas.



El fiscal Raúl Guzmán relevó que desde el retorno de la democracia que no se obtenía un fallo en esa línea, algo que también destacó Abbott.



"Este es un fallo inédito que de algún modo nos viene a dar una clara señal de que la sociedad no está disponible para aceptar actos de la gravedad como los que ocurrieron en el Metro de la Escuela Militar", dijo y agregó que los hechos "deben ser castigados con la mayor severidad".



Asimismo, destacó la labor de las policías calificándola de "impecable" y afirmando que ese trabajo fue determinante paralograr la convicción del tribunal.



El representante del Ministerio Público también opinó que la Ley Antiterrorista debe ser modernizada y que los parlamentarios tienen trabajo que hacer al respecto, pues existen figuras de investigación que se pueden usar para otros delitos "menos graves", como el agente encubierto, que no se acepta en estos casos.

