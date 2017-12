Yolanda Sultana tras su detención: "Yo soy una víctima en este asunto"

La tarotista Yolanda Sultana entregó antecedentes sobre su inesperada detención , la que se realizó luego que un trabajador de origen haitiano la denunciara por una agresión.

En declaraciones a radio ADN, la popular astróloga -que quedó el libertad durante esta tarde- aseguró que realizó los pagos correspondientes al jardinero, y afirmó que él le pidió $135 mil extra y no quiso recibir su pago.

"Ese fue todo el cahuín. Yo, realmente, me he sentido ofendida. Yo he sido una víctima en este asunto", expresó.

La mujer, que anunció acciones legales en contra del denunciante, afirmó que "no hablo si es extranjero o chileno, porque todos los extranjeros tienen derecho a trabajar dignamente. Yo realmente considero que el gallo se pasó de punta conmigo".

"Mi contadora estaba presente con su hermana y no hubo ningún problema", señaló Yolanda, quien afirmó que nunca había tenido conflictos con las personas que trabajaban con ella.

El hombre había llegado hasta la 33° Comisaría de Ñuñoa para presentar la denuncia, afirmando que la mentalista lo había agredido con una lima y con un bastón, esto por supuestamente negarle el pago por sus servicios.