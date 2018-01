Mauricio Bustamante pidió a los delincuentes que le devuelvan sus argollas de matrimonio

El periodista de TVN, Mauricio Bustamante, quien sufrió un violento robo en su casa en la comuna de Lo Barnechea, pidió a los delincuentes que le devuelvan sus argollas de matrimonio.

Pasada la medianoche, cuatro delincuentes entraron a la vivienda por una pandereta y forzaron el ventanal del dormitorio principal. Los ladrones golpearon al comunicador en la cabeza y lo maniataron, al igual que a su esposa y a su hijo de 14 años.

"Estaba durmiendo, incluso estaba sin polera por el calor de anoche. No dejaron siquiera que me incorporara, no logré sentarme en la cama y ellos partieron golpeando y muy fuerte", contó el periodista.

Los desconocidos huyeron con el auto de Bustamante y diversas especies y joyas. El vehículo fue encontrado horas después en El Bosque, gracias a un celular que tenía activado el GPS.

"Ojalá me devuelvan mi argolla de matrimonio. 25 años de matrimonio, se llevaron la argolla de mi señora también", pidió.