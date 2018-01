Hombre vinculado a las FARC fue detenido con más de seis kilos de droga en el aeropuerto de Santiago

Un ciudadano colombiano vinculado a las FARC fue detenido en el aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago, luego de ser sorprendido cargando más de seis kilos de marihuana del tipo creepy al interior de su equipaje.

Gabriel Mercado, inspector de la PDI, sostuvo que al efectuar el control migratorio se percataron de este hombre, identificado como Humberto Arias Zuluaga, quien mantenía antecedentes penales por el delito de narcotráfico y además poseía una vinculación con el grupo terrorista colombiano, las FARC.

"En un principio él dijo no tener equipaje facturado en la bodega pero corroboramos con la aerolínea que eso no era cierto. Es increíble como él mantenía la droga oculta al interior de su maleta, las que venían dentro de cajas de chocolates, rompecabezas y también de juegos de mesas. No tiene un mayor resguardo para intentar burlar el control policial", agregó el inspector.

Es el primer caso de un ciudadano colombiano vinculado a las Farc. El mismo detenido confesó ser partícipe de este grupo y la información fue corroborada por la policía de Colombia.

"Sí se ha visto un incremento del ingreso de la marihuana del tipo creepy. Los ciudadanos colombianos están siendo contratados por organizaciones criminales para llegar a Santiago, en donde se contactan con terceras personas desde los hoteles o residenciales donde se quedan, para luego distribuir la sustancia ilícita", explicó el inspector.

La detención de este hombre se logró entre los departamentos de Extranjería del aeropuerto, la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI y policía internacionl.