Operación Huracán: Interior le pidió a Carabineros resultados "a la brevedad"

El subdirector de Carabineros, Julio Pineda, se reunió esta tarde con el ministro del Interior, Mario Fernández, quien interrumpió sus vacaciones para la cita.

Esto porque el tema del encuentro fue el presunto montaje y manipulación de pruebas de carabineros de La Araucanía en el marco de la Operación Huracán (incendio de camiones), razón por la que la Fiscalía decidió cerrar la investigación

Pineda está a cargo del sumario administrativo por el caso y hoy regresará a Temuco: "Lo importante acá es dejar claro a la ciudadanía que Carabineros y el Ministerio Público, para ejercer la labor de seguridad trabajan juntos. Lo importante es que ese trabajo se sigue haciendo con normalidad".

A la salida, Pineda afirmó que Fernández le pidió tener resultados "a la brevedad" respecto a la supuesta manipulación de pruebas

"El ministro del Interior conversó conmigo y me pidió solucionar esto a la mayor brevedad posible o tener las conclusiones de nuestra investigación a la mayor brevedad posible", afirmó.

Para ello, Pineda dijo que pedirán la colaboración de organismos nacionales y que no se descarta pedirla también de organismos internacionales para "que pueda ser aclarado en detalle y no quede ninguna duda. Debe ser una investigación exhaustiva, detallada".La idea, dijo es que "no quede ninguna duda" respecto a la responsabilidad y rol de Carabineros en el caso.

Además, dijo que está en contacto con el general director Bruno Villalobos, quien "está pronto a regresar" desde Miami, luego de que el gobierno le pidiera su presencia en el país, suspendiendo así sus vacaciones que había comenzado ayer.

El ministro también se reunió con el director general de la PDI, Héctor Espinosa.