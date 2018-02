Carabineros llamó a retiro a funcionarios indagados en la Operación Huracán

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunció esta tarde que decidió desvincular a funcionarios que estában siendo investigados en un sumario interno en el marco de la Operación Huracán . Entre ellos, el hasta el año pasado jefe de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía,Recalcando en que se trata de una medida administrativa y no judicial, decidió llamar a retiro ay terminar el contrato con el empleado civil Alex Smith , creador del software " Antorcha ", que habría captado las supuestas conversaciones de los comuneros mapuche acusados del incendio de varios camiones. Los ocho imputados fueron sobreseídos luego de que la Fiscalía acusara manipulación de las pruebas.La medida que responde al resultado del sumario interno, dijo Villalobos, la tomó porque aunque "dura, es" al proceso. Eso sí,. Siguen en la institución los oficiales Marcos Sanhueza, Héctor Olave, Marvis Marín Maluenda y Manuel Riquelme.Villalobos insistió en que el caso de la Operación Huracán "e involucra a personal de una fiscalía con personal de Inteligencia. No es un problema de la institución, al contrario. Es una investigaciónde las más de 1.500 diligencias que a diario hacemos con las fiscalías".Sobre la "verdad" judicial, dijo que aún no tiene mayores antecedentes.Hoy el Juzgado de Garantía de Temuco rechazó la solicitud de la defensa de los ahora ex carabineros de trasladar la causa a Santiago , afirmando que todas las diligencias del Ministerio Público en la zona se han hecho dentro de la legalidad.Además, el abogado del Ministerio del Interior, Matías Moya, salió a afirmar que los informes de Carabineros sobre el caso tienen anomalías y el vocero (s) de gobierno, Omar Jara, tomó una posición neutral al sostener que "el gobierno no está a favor de Carabineros ni de la Fiscalía" . No obstante ayer el Ejecutivo se querelló contra quienes resulten responsables de obstrucción a la investigación y falsificación de documento público en el caso.