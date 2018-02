Mira el rol de los carabineros llamados a retiro por la Operación Huracán

Durante esta tarde Bruno Villalobos, general director de Crabineros, llamó a retiro a tres ahora ex miembros de la institución por estar involucrados en la llamada Operración Huracán.

Se trata de el ex general Marcelo Teuber, el ex mayor Patricio Marín y ex el capitán Leonardo Osses.

dirigía la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE) en La Araucanía aparece mencionado en el documento que presentó el Ministerio Público para pedir el cierre de la investigación en contra de los comuneros acusados por "irregularidades" en las pruebas.

A su vez,, mayor en retiro, era el líder de la cuestionada UIOE cuando empezó el enfrentamiento entre Carabineros y la fiscalía, que acusó de presunto montaje de pruebas.

Y por su parte,, capitán en retiro, fue uno de los acusados de manipulación de pruebas por el fiscal Luis Arroyo.

Cabe recordar que Ciper publicó un reportaje en el que lo indicaba como el autor de un correo electrónico dirigido a Álex Smith Leay, creador de "Antorcha". El mail habría contiendo un archivo de texto con supuestas conversaciones entre Héctor Llaitul y otros comuneros.