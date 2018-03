Renunció el general director de Carabineros, Bruno Villalobos

10:11 El Presidente Sebastián Piñera le aceptó la dimisión. El general inspector Julio Pineda lo subrogará en el cargo. El ministro de Defensa, sostuvo que la decisión busca "sacar a Carabineros de la crisis, porque Carabineros no lo merece".

El Presidente Sebastián Piñera anunció que aceptó la renuncia del general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm , a quien agardeció su gestión.El mando de Villalobos estaba cuestionado por el caso de millonario fraude en la institución y por la implantación de supuestas pruebas falsas en la Operación Huracán . La renuncia se habría concretado ayer, día en que tuvieron un saludo protocolar, donde el mandatario le adelantó que iban "a conversar" . Más tarde se habrían reunido nuevamente, momento en que le presentó su renuncia.El general inspector Julio Pineda lo subrogará en el cargo . Pineda, que hasta ayer era el subdirector de la institución, estaba a cargo de la investigación interna en el caso de la Operación Huracán.

En la ocasión, el Presidente aprovechó de explicar que "para fortalecer nuestra capacidad de lucha eficaz contra la delincuencia, narcotráfico y terrorismo, nuestro gobierno avanzará con fuerza en la profunda modernización de Carabineros, en la reformulación del sistema de inteligencia, en una mejor coordinación de la policía, fiscales y jueces; en el fortalecimiento y capacidad de rehabilitación y reintegración de las personas privadas de libertad. En el perfeccionamiento de nuestra legislación penal y fortalecimiento del rol de los municipios y comunidad en la lucha contra la delincuencia y narcotráfico".

, sostuvo que si se le aceptó renuncia, fue pensando en cómo mejorar la institución. "No tengo duda en que esa decisión ha sido adoptada siempre mirando los intereses superiores de Carabineros" y pidió no generalizar las conductas irregulares a toda una institución como Carabineros o bien las Fuerzas Armadas porque "es una ofensa gratuita",.La idea, dijo "es sacar a Carabineros de la crisis, porque Carabineros no lo merece".