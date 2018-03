Esposo de Conchy Arregui dijo que la mató y lanzó al fondo de un tranque: también buscan el cuerpo en su casa

10:44 Roberto Audano confesó que le disparó a la chilena. Si bien no explicó sus motivos, el fiscal dijo que estos serían económicos. Hoy se retomó la búsqueda de la mujer.

Hoy se retomó en Mendoza la búsqueda del cuerpo de la chilena Concepción Arregui, "Conchy"(59 años); prima de la conocida actriz nacional, Carolina Arregui.



Según confesó su marido, Roberto Audano (70 años), se la llevó engañada a un camping donde le disparó varias veces. Luego la ató a cámaras de ruedas y se la llevó al medio del dique Potrerillos, donde se deshizo del cuerpo amarrándola a un balde con piedras. Incluso el domingo llevó a la policía al lugar donde se hallaron las cámaras, un guante y una zapatilla.



De acuerdo con las palabras del fiscal Gonzalo Nazar, si bien Audano no explicó por qué llevó a cabo el crimen, las razones serían económicas, pues Arregui había puesto a la venta la casa en que vivían en Las Compuertas, Luján. Ella la había comprado antes de casarse, por lo que el dinero era sólo de ella. Hay que recordar que estaban en proceso de separación y que cuando Audano fue detenido, alcanzó a gritarles a los vecinos que le cuidaran la casa.



La búsqueda del cuerpo en el dique es compleja, pues debido a los sedimentos, la visibilidad es sólo de unos 40 centímetros. No obstante, según Diario Uno, la búsqueda del cuerpo de la mujer desaparecida desde el 5 de febrero, también se extendió a la casa.



La medida fue ordenada por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y con maquinaria están removiendo la tierra del lugar.



Audano aseguró que lo hizo todo solo y que "se encargó personalmente de la compra y recolección de todos los elementos que utilizó para la muerte de Concepción (...) fue todo premeditado. No tenemos testigos directos del hecho y según sus palabras, lo hizo todo él".