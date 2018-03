Conductor en tragedia de Mendoza: "Consumí cocaína cuatro días antes del viaje, pero de ahí nunca más"

El accidente ocurrió el 2 de febrero pasado, cuando volcó el bus que trasladaba a un grupo de niños que jugaría en un campeonato de fútbol en Paraguay.

Sin embargo, mayores pericias determinaron que no fue solamente una mala maniobra la que en definitiva provocó el fatídico hecho, puesto que el fiscal de la causa señaló que el conductor había consumido cocaína y marihuana previamente al viaje, información adquirida tras efectuarle exámenes toxicológicos a Quiroga.

Por su lado el chofer realizó sus descargos al medio 24 horas, desde la Penitenciaria de Mendoza, y afirmó entre otras cosas que "la culpa mía no fue, fue del camión que frenó brusco".

En relación al ya mencionado consumo de drogas, Leonel Quiroga aseguró que "yo no consumí drogas, no soy drogadicto, me junto con gente que fuma marihuana (...) probé cocaína, consumí cocaína cuatro días antes del viaje, pero de ahí nunca más", aseguró.

Dentro de las declaraciones del conductor se encuentran las disculpas a las familias de las víctimas, en ese sentido señaló que "cometí un error, en el caso de ellos si yo fuera padre, también haría lo mismo con el que mata a sus hijos, pero fue un accidente, no quise hacerlo", detalló.

Y agregó que no sólo no fue su culpa el hecho, sino que podría haber sido mucho peor "tuve que hacer esa maniobra o sino moríamos todos. Cómo voy a frenar un bus que pesa como 3 mil toneladas, no es lo mismo que pegarle un freno a un auto y que lo parai' (sic) en seco. Tuve que hacer esa maniobra o sino moríamos todos", dijo.

En este casi mes y medio que lleva recluido, su esposa lo ha visitado en al menos dos oportunidades, por falta de recursos. Además, aseguró que tiene temor por su vida "acá me dicen mata guacho", relató entre lágrimas.

Y si bien asume que debe condenado por lo ocurrido, espera que el juicio por su causa sea llevado en Chile "no soy una mala persona, tuve un accidente, no soy un delincuente, siempre he trabajado, me importa que en Chile me procesaran para que estuviera en mi casa", concluyó.