Fiscalía Militar condena a 8 años a carabinero que provocó la perdida de un ojo de Aysenino

Según reportó Radio Cooperativa la Fiscalía Militar de Coyhaique dictaminó la detención del comandante de Carabineros Víctor Follert Alarcón quien habría provocado la perdida de un ojo de Teófilo Haro, entre otras acciones calificadas de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, en el contexto de las protestas en Aysén del 2012.

El trabajador señaló al medio radial que "De un principio yo le tenía bien poca fe a la Justicia Militar, pero ahora tengo ya que tragarme la palabra. Realmente no pensaba que iba a sacar las cosas adelante. De repente uno juzga a todos por igual, pero gracias a Dios este fiscal que está a cargo en Coyhaique ha sacado bien las cosas adelante y se ha investigado todo bien".

Y agregó que "Esperemos que nuestros compañeros tengan la misma justicia que tuve yo", esto ya que otras personas también fueron víctimas del exceso de violencia en esas manifestaciones, de hecho Haro indicó que "También muchos compañeros perdieron la vista; acá en (Puerto) Aysén somos cuatro o cinco, y en Coyhaique son como cuatro más".

Pero a pesar de que ha llegado algo de justicia la situación no mejora del todo para el mecánico. Consultado por la radio por como estaba, Haro señaló que "bastante mal... en principio no le había tomado el peso a lo que me pasó, y ahora ya, con el tiempo, tengo que trabajar y realmente en la condición que tengo, con una sola vista no se puede trabajar".

Sobre su relación con Carabineros, el afectado por la violencia policial señaló que "no he sabido nada de Carabineros, ni una disculpa, que creo que no merezco solo yo, sino que todo Aysén, por la tremenda represión que vinieron a dar acá".