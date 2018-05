Interior anunció ampliación de querella por presuntos vínculos de la Municipalidad de San Ramón con el narcotráfico

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció una ampliación de la querella interpuesta por el Gobierno por los presuntos vínculos de la Municipalidad de San Ramón con el narcotráfico.

El secretario de Estado calificó como "gravísimos" los hechos expuestos ayer en un reportaje de "Informe Especial" de TVN, que mostró a personas del círculo del alcalde Miguel Ángel Aguilera manteniendo vínculos con individuos relacionados con la venta de drogas.

"(Es algo) gravísimo, muy grave. Es un reportaje con antecedentes periodísticos. El Gobierno ya es parte de la queralla y mañana la vamos a ampliar ante los nuevos antecedentes", expresó.

El jefe de gabinete también emplazó al Partido Socialista, colectividad donde hasta hace algunos meses militaba el cuestionado edil, a colaborar con la investigación.

"Nosotros le pedimos a todas las fuerzas políticas, en este caso, un llamado especial al Partido Socialista, que trabajemos juntos por evitar que el narcotráfico pueda corromper o pueda introducirse dentro de nuestras reparticiones públicas y que no le demos ninguna facilidad, que no toleremos ninguna conducta, sea rojo, blanco verde, la persona, sea socialista o no sea socialista para efectos de poder luchar contra el narcotráfico", expresó.

Aguilera había renunciado a su militancia PS luego que se publicara el primer reportaje sobre la denuncia. Pese a ello, el Tribunal Supremo de la colectividad lo terminó expulsando.