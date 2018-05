Actor Juan Pablo Miranda es acusado por acoso, violencia y secuestro

La dramaturga e ilustradora nacional Paloma Amaya denunció mediante una publicación de Facebook una situación de acoso, violencia y secuestro vivida con su ex-pareja, el actor Juan Pablo Miranda, la que además habría sido encubierta por un círculo de protección que involucra a otra actiz, un director de cine y tv y una productora teatral.

Amaya denuncia que el actor la manipuló y la golpeó en reiteradas ocasiones, además de celarla y negarle ver a sus amigos.

En su mensaje en la red social la dramaturga escribió que "Antes que todo, quiero dejar en claro que esto no es sólo una denuncia pública de violencia de género de la cuál fui víctima. Si no que además es una denuncia en contra de las personas que estuvieron involucradas en el equipo de trabajo y a los cuales les pedí ayuda y todos, absolutamente todos me dieron la espalda", es el comienzo de su denuncia.

Los implicados serían el director de cine y televisión Rodrigo Susarte, la productora teatral Francisca Babul Guixé y la actriz y dramaturga Tiare Pino Ponce estarían involucrados en el asunto por encubrir a Miranda, a pesar de que la víctima envió un mail alertando sobre lo ocurrido.

En cuanto a una de las situaciones más violentas vividas con el actor, Paloma Amaya señaló que "Se abalanzó sobre mí sujetándome del cuello, me dio tres fuertes cachetadas. Intenté huir y me tomó otra vez por el cuello y sin soltarme me tiró contra la cama mientras yo lloraba desesperada y gritaba por ayuda. Me soltó del cuello y me tapó la boca poniendo su otro puño a centímetros de mi narizdiciendo "querí que te de motivos para llorar?"".

Tras estos hechos quiso realizar una denuncia en Carabineros, sin embargo, no fue tomada en cuenta ya que los moretones de sus golpes no habrían sido "suficiente" evidencia.

Cabe recordar que estos hechos sucedieron entre el 2010 y 2011 durante el desarrollo de la obra "American Jesus", obra en la que Amaya participó escribiendo, y momento en el que comenzó una relación amorosa con Miranda.

Es en este contexto que, tras los actos de agresión, y sabiendo que su ex pareja y actor seguiría en la obra en donde ella también debía interpretar un personaje, le pidió ayuda a quienes también participaban en el proyecto, y fue en esa línea que envió mails a todos quienes ella creyó que sería pertinente, pero a pesar de ello solo recibió negativas y nadie la ayudó, ni siquiera Tiare Pino, a quien ella sindicó como su (ex) mejor amiga desde los once años.