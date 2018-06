Suicidio de la joven Katy Winter habría sido inducido por bullying machista

Según consigna el medio 24 Horas , el suicidio de la menor de 16 años Katy Winter, provocado por un caso de bullying tendría además ciertas implicaciones de género.

Ésto ya que se dio a conocer recientemente la motivación tras los ataques de sus compañeros y pares a través de las redes sociales, y que estaría vinculada a un hecho ocurrido en una fiesta a la que asistió la menor en el sector de Plaza San Enrique.

Según lo informado por el medio Katy recibió insultos por parte de alumnos de su colegio, el Nido de Águilas, luego de que asistiera a esta fiesta en dónde la joven habría sido besada por un compañero, quien tenía polola, lo que molestó a otros alumnos. Este hecho habría comenzado los ataques contra la menor.

En la denuncia por presunta desgracia que se realizó en su momento, la madre de Katy indicó que "el sábado 19 de mayo su hija asistió a Plaza San Enrique situada en la comuna de Lo Barnechea donde participó en la celebración de un cumpleaños de una alumna del mismo colegio, lugar en que en el transcurso de la fiesta fue besada por un compañero de curso que resultó tener polola, situación que provocó la molestia de varios alumnos del colegio quienes posteriormente comenzaron a hacer publicaciones con insultos hacia su hija en un grupo de Facebook”.

Casos como estos en los que se ataca a la mujer por actitudes en las que no tiene responsabilidad, o que no son equiparables a lo que ocurre con los hombres en el mismo caso, y que terminan en desenlaces fatales son considerados parte de los "asesinatos invisibles" del machismo, en los que si bien no hay un hombre ejerciendo violencia directa, la visión de este sesgo de género se propaga de alguna otra forma, como en las redes sociales, avergonzando y provocando dolor y daño psicológico severo a las víctimas.