Pelea entre dos escolares terminó con un adulto agredido en Maipú

Una pelea entre dos escolares terminó con un adulto siendo agredido en las cercanías de un colegio en la comuna de Maipú.

En imágenes mostradas por el matinal "Muy Buenos Días" , se puede ver a las adolescentes de 15 años enfrentándose en plena calle, siendo alentadas por un grupo de compañeros que las rodeaban. En medio de esto apareció un adulto, que intentó separarlas.

"De un momento a otro comenzaron 'ya ahora vamos a pelear' y combos iban y venían. Salió, sino me equivoco, un vecino y trató de separarlas y en ese momento los jóvenes más grande se le tiraron ellos al vecino a pegarle", señaló un vecino al programa de TVN.

Uno de los estudiantes que estaba en el lugar acusó al hombre mayor de empezar todo. "A mi amigo que estaba al lado le tiró un combo. A mí me tiró una patada y no me llegó. A mi amigo le llegó el combo y por eso le lanza la patineta", afirmó.

Según lo consignado por La Cuarta , desde el Colegio Terraustral, al que asistirían las jóvenes involucradas, ya se están tomando las medidas pertinentes e informando a los apoderados de los hechos.