Testigo de crimen de mujer en barrio República: "Eran unas hienas, unos salvajes como le pegaban"

Un trabajador del Club Hípico relató el brutal ataque perpetrado por un grupo de ecuatorianos contra la trabajadora de la Universidad de Chile Margarita Ancacoy, hecho ocurrido el pasado 18 de junio en el barrio República.

Jorge Obreque contó que ese día iba en dirección a su trabajo cuando los siete extranjeros se acercaron. "Ellos venían hacia mí. Yo soy víctima, no testigo. Tenía la costumbre de venirme a las 05.20 de la mañana y a esa señora yo la veía todos los días llegar a esa hora también, yo la reconocí al tiro", dijo a T13

El hombre se sacó el cinturón para enfrentar al grupo. "Se detuvieron un poco y miro para atrás y viene un compadre con un palo a pegarme. Yo me echo para atrás y ahí es donde aparece el compadre que salió a atajar a la señora y ella arrancó para el medio, cuando yo le gritaba '¡arranque señora, arranque!' No sé si me habrá escuchado la señora, pero ella arrancó para el lado mío", contó.

El testigo dijo que fue a pedir ayuda, pero los atacantes no dejaron de golpear a la funcionaria. "Yo, ¡qué no les dije!, les dije ¡déjenla, déjenla, y ya desesperado miré para los lados y vi que no había nadie y partí a buscar a Carabineros, pero todavía le seguían pegando (...) Eran unas hienas, eran unos salvajes como le pegaban. Yo les rogaba, les suplicaba que no le pegaran más por favor. ¡Suéltenla, suéltenla!’ les gritaba, pero no escucharon", dijo.

Obreque, que esta jornada declarará como testigo en el caso, pidió perdón a la familia por no haberla podido salvar. "Tengo el sentimiento de no haberla salvado. Ella me salvó a mí al final (...) cuando el último esté preso, ahí me voy a desahogar. Por eso le doy un abrazo de aquí a la familia y espero que sigamos juntos hasta el final y les pido perdón por no haberla podido salvar y gracias por haberme salvado a mí", enfatizó.