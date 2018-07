Ex canciller del Arzobispado será formalizado por abusos sexuales reiterados y estupro

14:22 Óscar Muñoz Toledo fue detenido esta jornada y mañana enfrentará a la justicia. El fiscal Emiliano Arias dijo que los delitos no están prescritos y que investigan acusaciones de encubrimiento. Carabineros allanó las dependencias del Arzobispado de Santiago.

El ex canciller del Arzobispado, Óscar Muñoz Toledo, será formalizado este viernes por los delitos de abuso sexual reiterado y estupro contra menores.

El religioso fue detenido esta mañana por orden del fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, tras revisar los documentos incautados del Tribunal Eclesiástico de Santiago y el archivo secreto del presbítero en el Arzobispado el mes pasado.

Los hechos habrían ocurrido entre los años 2002 y marzo de este año, cuando las víctimas tenían entre 11 y 17 años. Cinco de ellas son sus sobrinos, hijos de sus primos hermanos. Otro corresponde a uno de sus acólitos y otro denunciante que fue abusado el 2004 en Rancagua.

"Le hemos dado un nivel importante a esta investigación y ya fue detenida una persona para ser puesta a disposicion mañana en el Juzgado de Garantia de Rancagua", dijo el persecutor, quien explicó que "todos los delitos por los cuales se va a formalizar a este sacerdote no están prescritos, están vigentes, por lo tanto la responsabilidad penal es plena".

Arias comentó que "son delitos de abusos sexuales de manera reiterada y un caso de estrupo, algunos delitos fueron cometidos en Rancagua y otros en la Región Metropolitana. Son más de cinco las víctimas las que se encuentran en esta investigación y también hay casos que se encontrarían fuera".

Arias reveló que Muñoz "tomaba las denuncias de las víctimas" de abusos, revelando la "gravedad de su conducta. Se trataba de una persona que conocía cómo se tomaba la denuncia, que participaba en estas mismas denuncias y que en definitiva también cometía el mismo tipo de delito".

El fiscal dijo que también se están investigando acusaciones de encubrimiento. "Se maneja una hipótesis también de cómplices y encubridores en esta investigación penal, pero aún no podemos decir nada, pero cualquier persona que en definitiva haya hecho algún encubrimiento será acusada penalmente. No me puedo adelantar en ningún caso".

El sacerdote de 56 años se había autodenunciado en enero por un caso de abuso en su casa en Macul.

El religioso era el encargado de recibir las denuncias en el Arzobispado de Santiago sobre casos de abuso sexual al interior de la iglesia. Además era asesor directo del cardenal Ricardo Ezzati.

En tanto, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros, Esteban Díaz, confirmó el allanamiento e incautacion de evidencia desde el Arzobispado de Santiago y del Tribunal Eclesiástico tras el arresto de Muñoz.