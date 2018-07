[VIDEO] "Hombre bala" pasó de largo y cayó sobre un payaso en circo de Maipú

En un grave accidente terminó el famoso show del "hombre bala", el que durante esta tarde impactó a los espectadores de un circo de la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió en el American Circus ubicado en el Mall Arauco Maipú, cuando el acróbata salió disparado por el aire. Un error hizo que la persona pasara del largo de la malla de protección y cayera sobre un payaso.

La caída fue registrada en varios videos por el público presente en el recinto.

El operario de la atracción conversó con Teletrece y asumió su responsabilidad en los hechos. "Fue un error de mi parte, mis disculpas especialmente al público", señaló.

"No desconecté la manguera de alimentación de aire y el compresor me hizo retorno de aire desde su acumulador y me elevó la presión lo cual ocasionó que hiciera mayor distancia que la cual siempre está programado, que es 80 libras", agregó.

El trabajador circense también contó que el otro artista involucrado "felizmente amortiguó la caída".

El "hombre bala" sufrió fracturas en la quijada y las rodillas, siendo trasladado hasta la Posta Central, donde se encuentra internado fuera de riesgo vital. El payaso, en tanto, fue revisado por los paramédicos que verificaron que estaba en buenas condiciones de salud.

American Circus, en tanto, afirmó que las funciones no se verán afectadas debido a este accidente.