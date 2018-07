En prisión preventiva quedó la madre que apuñaló a su bebé en Peñalolén

En horas de esta tarde, la fiscal Camila López, un defensor de turno y el magistrado del tribunal se trasladaron hasta las dependencias del Hospital Luis Tisné para realizar el control de la detención y la audiencia de formalización de la imputada por el delito de parricidio.

La fiscal López explicó que "se aceptó la petición del Ministerio Público atendido el peligro para sociedad que refleja la conducta de la imputada y además el peligro de fuga, ya que ella no tendría derecho a ninguna pena sustitutiva" remarcó la persecutora.

La investigación se fijó en 120 días de plazo, donde la mujer arriesga una pena que va desde los 15 años a la cadena perpetua.

La mujer de 24 años,en su relato donde anticipa a través de Facebook que mataría al niño demuestra una profunda depresión, aunque aún no ha prestado declaración ante la Fiscalía para argumentar esta causal psicológica.

Una vez que el Hospital Tisné le de el alta médica, la mujer será trasladada hasta el Centro Penitenciario Femenino en la comuna de San Joaquín.

La mujer, de nombre Kymberly Medina, en un largo texto o "posteo" que se encuentra en su cuenta y/o perfil de esta red social expresó que estaba destrozada al sentirse vacía y que por eso terminaría con su vida y con la del infante.

Inicia su relato así: “Hoy sábado 28 de julio mi vida junto a la de mi hijo menor Maximiliano terminan. Mi vida no tiene sentido. Estoy vacía por dentro. Siento que nadie me quiere y no tengo un norte ni un sur. Yo con mi hijo menor nos vamos de este mundo y no quiero dejarlo en esta vida de mierda. Rodeada de gente alcohólica y drogadicta”, se lee en la red social.

No sólo eso, Medina apuntó a su madre, que según ella no le habló ese día porque le había “faltado el respeto” anteriormente, a su padre por no ayudarla y a su pareja por no acompañarla. En tanto, a sus abuelos los acusó de ser los culpables de haber vivido una “infancia de violencia y sangre y maltrato psicológico”.