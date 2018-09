Acusado de amenazar a Cecilia Pérez denuncia grave irregularidad en su proceso: “Aún no salgo siquiera como imputado en la causa”

Ayer "No aparezco en el sistema, no aparezco en la causa de amenazas, no aparezco en ningún registro oficial del ministerio público", denunció, situación que le impide pedir citación con el fiscal, o presentar el patrocionio de su abogado, entre otros derechos básicos que debiese tener un imputado.

El joven estudiante de derecho (23) que fue investigado por amenzar a la vocera de Gobierno Cecilia Pérez tras escribir en Twitter: “Soñé que era del mir y me joteaba a cecilia pérez para poner una bomba en su casa“, señaló estar viviendo un proceso altamente irregular.

Cabe recordar que el Tweet que escribió el joven generó un polémico operativo del OS9 de Carabineros, quienes dieron con el domicilio del usuario y le tomaron sus antecedentes.

Y junto con esto se realizaron acciones legales en su contra, pero ya a tres semanas del suceso, sigue sin conocer el estado de la denuncia.

Acusó que "no aparezco en el sistema, no aparezco en la causa de amenazas, no aparezco en ningún registro oficial del ministerio público. básicamente no tienen nada contra mí.

aún así carabineros retiene mi celular incautado en sus oficinas de la os-9".

Y agregó que "no puedo ver la carpeta de la investigación puesto que, formalmente, yo no soy parte de aquella. no puedo pedir citación con el fiscal y tampoco puedo presentar el patrocinio de mi abogado, no puedo ejercer derechos los básicos que debiese tener un imputado".

Usando la misma red social escribió este viernes que “Las noticias ya pasaron pero yo sigo en la incertidumbre y en el limbo judicial. Tuve que pasar días viendo en los medios cómo se me acusaba de un delito que inventaron hasta que dejó de dar clicks y visitas”.

Y finalmente sentenció que “Me parece gravísimo que se derrochen cantidades enormes de recursos públicos para persecuciones absurdas y que al mismo tiempo sean tan ineptos y caigan en violaciones de derechos básicos”.