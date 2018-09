Precht: "Afirmo bajo juramento que jamás he faltado a la santidad de tan gran Sacramento"

Durante esta jornada se difundieron las primeras declaraciones del ex-sacerdote Cristián Precht tras su expulsión decretada por el Vaticano el pasado 15 de septiembre.

Fue la reconocida agencia de comunicaciones Imaginacción la encargada de difundir un comunicado en el que Precht señala que han sido “días muy dolorosos para mí”, tras la decisión tomada por el Papa Francisco de expulsarlo del sacerdocio.

Precht señala en la misiva que “espero seguir aportando en la sociedad, como en la Iglesia, un servicio a la vida, la reconciliación y la solidaridad, vocación de cada cristiano y de todo ciudadano, sin perder la esperanza de revertir este castigo que se me ha impuesto”.

Y agregó que “Por otra parte, me veo en la obligación de desmentir las acusaciones que, en diversos medios de comunicación, ha hecho el Sr. Jaime Concha. Entre otras cosas dice haber sido abusado sexualmente por mí, en una Confesión sacramental, cuando era alumno de un Colegio marista. Eso no es verdad. Yo no conozco al Sr. Concha. En todo caso afirmo bajo juramento que jamás he faltado a la santidad de tan gran Sacramento”.

El ex-sacerdote finalizó el comunicado señalando que “seguiré cooperado con la justicia, como siempre lo he hecho, y confío plenamente en que ella establecerá la verdad de los hechos”.