Ministro de Justicia descartó indultos para violadores de los derechos humanos

El ministro de Justicia, Jaime Campos, descartó que su idea de que los reos condenados que sufren enfermedades terminales , vayan a ser indultados.

"Técnicamente una cosa es la situación que se refiere a las rebajas de condena, otra es la libertad condicional y otro es lo que yo he planteado. Yo no me he referido jamás a la situación de indulto y jamás a los violadores de los derechos humanos . Yo me he referido a cualquier persona condenada de delito que esté afectado por una enfermedad terminal", dijo en conversación con radio Cooperativa

"Creo que es necesario que el país legisle y me alegro que el debate se esté produciendo para ver esta situación. La única forma que estas personas que salgan es por un indulto particular que tiene que cumplir con otros requisitos establecidos en la ley. Estoy planteando que pongamos normas objetivas. Ellos pueden presentar la solicitud de indulto y yo me iré pronunciando.porque hoy nuestra legislación si una persona se acredita, por ejemplo, si la persona es enajenado mental la persona sale en libertad, pero no tenemos nada en relación a los condenados de cualquier delito", afirmó.

, Campos afirmó que "soy un convencido que el sistema nacional de menores esta colapsado desde el punto de vista institucional, presupuestarios y de los instrumentos que se están utilizando, así creemos que hay que contar con una nueva institucionalidad. El gobierno ha ingresado seis proyectos de ley que están en tramitación. Vamos a presentar uno que crea el servicio de menores y un segundo servicio que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social que va a atender a los menores vulnerados de derechos".

Acerca de la red de explotación sexual infantil, dijo que "es una situación gravísima que indigna y molesta a todos, están presentando las querellas respectivas. Por favor que el Fiscal cumpla su pega y se establezcan las condenas lo antes posibles. No hay ningún antecedente que diga que hay funcionarios de Sename involucrado en las redes de prostitución y al revés las personas involucrados son particulares, personas externas a la institución, es inaceptable que ocurran cosas así".

: "Hay un poco de eso (juego sucio), pero por ambos lados, porque es una política de cuentos, de chismes y no veo un candidato con debate de ideas como debiera ser. Esto lo veo con mucho dolor porque la discusión política debería tener mucho debate".