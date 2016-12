La Moneda pidió que los presidenciables discutan con altura de miras

La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, pidió que las discusiones entre los presidenciables sea "con altura de miras", luego de las acusaciones cruzadas entre Alejandro Guillier y Ricardo Lagos.

Advirtiendo que el gobierno no opina sobre el proceso presidencial, afirmó que "es un tema de los candidatos presidenciales, pero por supuesto el Gobierno aspira siempre a que el debate sea de altura, de ideas. Tenemos que todos los actores políticos mostrarle a los chilenos la utilidad de la política para la vida de las personas (...) ese es un llamado a los actores políticos de todos los partidos, de todo el espectro".

Asimismo, descartó que el gobierno tenga una campaña contra Sebastián Piñera: "No hay ningún diseño de esas características, no entiendo bien a que aluden ellos (Chile Vamos) no nos involucramos en carreras presidenciales de ningún lugar y espacio político".