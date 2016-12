PPD asegura que hay consenso en el partido para llevar a Lagos a primarias

Gonzalo Navarrete, presidente del PPD, aseguró que dentro del partido existe consenso para llevar a Ricardo Lagos a una primaria presidencial de la Nueva Mayoría.

Esto, en vistas a un consejo nacional que lo decidirá.

Así lo aseguró a radio Agricultura, donde afirmó que no comparte las críticas de Tucapel Jiménez, que dijo que Lagos era el candidato menos progresista dle bloque.

"Creo que lo de Tucapel es parte de una legítima minoría en el PPD. Es evidente que en las encuestas está (Alejandro) Guillier como un personaje con más rating, pero el debate no puede estar en quién tiene más popularidad, más de preocuparme de descalificar al otro o colocar una visión, lo que entiendo que la gente nos está pidiendo. Apostamos de aquí a las primarias instalar los temas.Vamos a hacer la tarea, vamos a hacer una campaña limpia para ganar las primarias, si no ganamos vamos a tener que negociar con el que gane. Lo que ocurrió el sábado en el PPD es habría un 60% con convicción (...) Lagos cuenta con un consenso mayoritario en el PPD para ser nominado como candidato a la primaria", dijo.

Retomando el tema de las críticas, afirmó que si Alejandro Guillier o Tucapel Jiménez "tienen otras ideas, que las pongan sobre la mesa, más allá de estas descalificaciones picantes".

"No tenemos ni tiempo ni forma para armar una primaria de ese tipo, no hay espacio para eso. La primaria que se requiere es llegar con un candidato al dos de julio. De aquí al 14 vamos a resolver nuestro candidato"; aseguró y dijo que Lagos no se va a retirar.