Bachelet por las acusaciones de Compagnon: "Es la Fiscalía la que tiene que responder"

16.12.2016 La Presidenta evitó referirse a las críticas de su nuera al Ministerio Público: "No corresponde referime a algo que está en sede judicial". El fiscal nacional instó a la esposa de Sebastián Dávalos a presentar acciones.

La Presidenta Michelle Bachelet marcó distancia de su nuera, Natalia Compagnon, quien hoy hizo duras críticas al Ministerio Público luego de que la justicia le negara por tercera vez salir de Chile.

En visita oficial en Argentina, sostuvo que si cualquier persona critica a la institución "es la Fiscalía la que tiene que responder y no la Presidenta, por lo demás, no me corresponde referirme a algo que está en sede judicial y menos una visita a una nación amiga".

Mientras, durante el cierre de un diplomado,el fiscal nacional Jorge Abbott instó a Compagnon a presentar las acciones correspondientes a lo que denunció, pues la mujer, formalizada por el caso Caval, dijo que el Ministerio Público habría incurrido en delitos al filtrar información sobre su causa.

También los acusó de no respetar la presunción de inocencia y afirmó que ha tenido un trato desigual.

"Me llama la atención -eso sí- que hace un año se filtró su declaración ante la fiscalía y no hubo reclamo hasta ahora, pero tiene el derecho a hacer cualquier presentación o denuncia según corresponda", dijo Abbott, según consigna Emol , afirmando que "cualquier persona puede realizar denuncias si estima que han existido infracciones de carácter administrativo o penal".