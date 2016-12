Tarud afirmó que Guillier "no tiene experiencia y tiene que asumir que es parte del engranaje político"

El diputado del PPD, Jorge Tarud, dijo que si bien Alejandro Guillier "es un buen analista", "no tiene experiencia y tiene que asumir que es parte del engranaje político".

"Deseo que le vaya bien porque necesitamos figuras que se potencien. Sacarse los trapitos me parece malo porque estamos en el mismo lado. (...) Me gustaría escuchar su posición de los temas y tener un debate. La gente quiere escuchar propuestas. Tenemos que hacer un programa colectivo, realizable y no salir con programas 'combos'. Hay que proponer algo realista", dijo a radio Concierto

Tarud, precandidato presidencial, cree que podría ganarle al senador independiente "si es que tenemos debate para que nos conozcan bien".

"Alejandro tiene todo un partido detrás, (Ricardo) Lagos tiene un coro de gente que habla por él, pero queda mucho por delante. Voy a seguir luchando en mi candidatura y tengo gente que me apoya. No tengo plan B, cuando me enfoco en un proyecto, lo trabajo hasta el final. Espero que mi partido escuche a la gente", recalcó el parlamentario.