Espina por reclusos de Punta Peuco: "La pena de cárcel no se puede transformar en un acto de crueldad"

El senador Alberto Espina se refirió a la situación de los condenados enfermos que han cometido violaciones a los derechos humanos, señalando que "la pena de cárcel no se puede transformar en un acto de crueldad".

"Una cosa es que se cometa crueldad con una persona cuando está con un estado terminal o tiene un grado alto de déficit mental. Esto dice relación con un país civilizado. Hemos dicho que la pena de cárcel no se puede transformar en un acto de crueldad", comentó a radio Agricultura.

El parlamentario sostuvo que "en Chile se ha generado conciencia de que no podemos pasar de la impunidad total a la crueldad total. El que comete una violación a los DDHH debe ser sanciona. Cualquiera sea el delito hay un punto de consideración que cuando una persona tiene un deterioro físico que no le permite mantenerse por si mismo, el Estado no puede ser cruel. Dejar que cumpla su condena en el domicilio es un acto de humanidad", planteó.