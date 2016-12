Tarud: "El gobierno no puede seguir con ministros que tengan acciones que nos perjudican"

El diputado PPD, Jorge Tarud, se refirió a las declaraciones del ministro de Justica Jaime Campos, quien comparó el centro del Sename donde murió Lissette Villa con el establecimiento donde él estudió.

A su juicio, "el gobierno no puede seguir con ministros que tengan acciones que nos perjudican", dijo a radio Agricultura

"Esta fotografía de la muñeca inflable es un daño país y al otro día el ministro (de Economía) da explicaciones, estas cosas no pueden ser. No comparto el lenguaje que utilizó (Gabriel) Boric, pero lo que le dijo es lo que pensaba todo Chile. Cómo es posible que esté con ese tipo de actitudes", recalcó el parlamentario.

El precandidato presidencial afirmó que "la Presidenta debe llamarles la atención, si no, que los cambie. No pueden seguir en esta actitud, cada día un ministro se manda un condoro y eso no puede seguir. Los ministros no hablan con opiniones personales, hablan a nombre del gobierno de Chile. Con este tipo de ministros le va a ser difícil a la Presidenta salir adelante".