Quintana: "La propuesta de Insulza no tiene respaldo ni en su propio partido"

El presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a la propuesta de José Miguel Insulza de realizar una consulta ciudadana para definir a un abanderado PS-PPD.

"Toda propuesta tiene un punto a ser considerado, valoro que Insulza reconozca la historia común de ambos partidos. Fue el propio PS quien le quita el piso a su propuesta cuando señala que no iba a ser tema, es decir, que el PS no le va a llevar propuesta al PPD. Lagos es un candidato transversal, es el único doble militante. Creemos que aún es tiempo de que el PS proclame a Lagos y hay que ser respetuoso del que proclame cada partido", dijo a radio Agricultura

"La posibilidad que ambos partidos definan un candidato común no se puede descartar de plano, pero a partir que tengan lugar estos consejos en que se puede seguir conversando. Objetivamente no se permite una primaria, salvo la del 2 de julio. Hoy, la propuesta de Insulza no tiene respaldo ni en su propio partido", enfatizó Quintana.

El parlamentario sostuvo que Ricardo Lagos "nunca nos ha planteado ni condiciones, ni mecanismos específicos. Él no se ha metido en nuestros temas. Los partidos son los que definen los mecanismos. Pensar en una primaria previa, con una participación baja, no sé".