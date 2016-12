Goic y la definición presidencial: "En la DC tenemos liderazgos y una propuesta para ofrecérsela al país"

La presidenta de la DC, la senadora Carolina Goic, insistió con que su partido tendrá una candidatura presidencial propia, esto ad portas de la próxima Junta Nacional que realizará la colectividad el 28 de enero.

En una entrevista a La Tercera , la parlamentaria aseguró que la Falange debe aprender las lecciones sacadas tras la postulación de Claudio Orrego en las primarias de 2013, quien no logró un respaldo cohesionado de su partido.

"Tenemos que aprender de los errores que hemos cometido, y no podemos repetir una situación como la de Claudio. Yo no estoy de acuerdo con camaradas que vitrinean en otro partido antes que respaldar una postura interna que nos represente a todos", afirmó.

Consultada por la posibilidad que la DC saque un candidato propio, la senadora afirmó que "creo firmemente en la Democracia Cristiana y en las capacidades que tenemos. Muchas veces no hemos perfilado liderazgos internos por las pequeñeces internas, porque hemos debilitado a figuras que se ponen al frente, y esa es una práctica que tenemos que cambiar. Con mucha humildad, siento que he aportado durante estos meses a cambiarla. Si no somos capaces de tener unidad interna, si no somos capaces de recuperar confianzas entre nosotros, difícilmente las vamos a proyectar hacia afuera, pero soy de las que cree en la DC y que dentro de nosotros tenemos liderazgos y una propuesta que compartimos para ofrecérsela al país".

Sobre su propia disponibilidad para asumir una carrera presidencial, Goic agradeció el interés de algunos militantes, pero afirmó que "voy a repetir una vez más que yo entiendo que hoy mi rol y mi aporte al partido es desde la conducción de la directiva nacional. Mi prioridad es consolidar lo que hemos venido construyendo en estos ocho meses, que puede ser frágil y por eso es importante para mí poder seguir en la línea".

Por la posibilidad que la DC llegue a primera vuelta con candidato presidencial y que no participe en las primarias de la Nueva Mayoría, la senadora afirmó que se definirá en la Junta Nacional.