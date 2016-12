Mariano Puga y su participación en la ceremonia en Punta Peuco: "Me han llamado traidor"

El sacerdote Mariano Puga, reconocido por su labor en defensa de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura, defendió su participación en la ceremonia donde 10 reos condenados en Punta Peuco pidieron perdón por sus crímenes.

"Me han llamado traidor, que me olvidé de ellos, que voy a transar, que me van a convertir y todo eso. Yo comprendo, pero mientras tanto yo oía de esos hermanos que decían delante de Jesús, de sus familias y víctimas, 'perdón'", señaló el cura en conversación con radio Cooperativa

Puga, quien junto a Fernando Montes y a pastores de otras iglesias cristianas estuvo en el acto realizado ayer, comentó que "estamos tan heridos que ni siquiera podemos pensar en un perdón sincero".

"No tengo ningún derecho a juzgar la sinceridad con que (los presos) lo hicieron los que lo hicieron. Me quedo con la esperanza que este gesto de estos 10 hermanos de ayer, toquen el corazón de esos hermanos que han cometido delitos atroces", expresó.

El cura también afirmó que en el acto nunca se habló de posibles indultos.