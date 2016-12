Bachelet por Caval: "Hablaré cuando no sea Presidenta. Hablar sería interferir"

En entrevista con radio Sonar, la presidenta Michelle Bachelet, se refirió al caso Caval y dijo que "hablaré cuando no sea Presidenta, creo que hablar sería interferir".

"Evidentemente no es un caso neutro emocionalmente, pero la justicia funciona", dijo la Mandataria, quien ademdó su criticada reacción una vez que estalló el caso.

Bachelet dijo que "hubo una mala evaluación, debí volver de inmediato". "Las personas con las que estavba insistieron que no volviera a Santiago".

En otra materia, la Presidenta abordó el caso de comuneros mapuches que han sido baleados por funcionarios de Carabineros y dijo que "si hubo exceso de fuerza es inaceptable" y también se refirió a la crisis del Sename, institución de la que dijo "tenemos problemas en el Sename hace mucho rato".

En ese punto, Bachelet calificó como "no apropiadas" las palabras del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien comparó favorablemente el centro del Sename en el que murió Lisette Villa, con el internado en Talca en el que él estudió. Según la Mandataria, los dichos del secretario de Estado "no van a la esencia del problema".

La Presidenta dijo además que la política es una de las áreas del país en las que el machismo "se expresa más fuertemente" y dijo además que "en las elites también hay una deuda con las mujeres, Necesitamos más mujeres en el empresariado".

Sobre ese tema, la gobernante abordó el episodio de la muñeca inflable que recibió el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, durante la cena de la Asociación de Expotadores de Manufacturas (Asexma). "Los símbolos que estaban ahí eran horrorosos", sostuvo Bachelet.

La presidenta Bachelet también habló de la solicitud que hizo la Fiscalía respecto de los antecedentes de financiamiento de su campaña presidencial y dijo que "no creo que haya habido nada irregular. Pedí un préstamo al Banco Estado". "Lo que hice como candidata fue pedir un préstamo como cualquier ciudadano".

En la conversación radial, Michelle Bachelet también abordó el reciente debate por las condiciones de los presos condenados por violaciones a los DD.HH y crímenes de lesa humanidad y, a la ceremonia de perdón realizada por 10 reos del penal de Punta Peuco.

"Es importante generar condiciones similares para las personas" dijo la Mandataria, quien también indicó que "el arrepentimiento no basta, las familias necesitan saber qué pasó". Además la Presidenta sostuvo que "hay que dar información de los desaparecidos".

Bachelet además planteó que "hay presos que dicen estar terminales para conseguir libertad y, yo me he dado cuenta de que no es así".

Durante la entrevista, la Presidenta también se refirió a las elecciones de 2017 e hizo advertencia a algunos de los que aspiran a sucederla en el cargo. "Le recomiendo a cualquiera que quiera ser de nuevo presidente de Chile, que conozca bien el país".

"Los que crean que las cosas se hacen como antes... no. Chile cambió", sentenció Bachelet.