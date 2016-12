Presidente de la Cámara Baja cree que diputado Rivas no debe recibir la dieta mientras cumple condena

15:56 Osvaldo Andrade (PS) se refirió a la situación del parlamentario condenado por injurias graves contra Andrónico Luksic y planteó que "si no está ejerciendo su rol, no se justifica". Informó que remitirá los antecedentes a la comisión de Régimen Interno.

Luego de que hoy el diputado Gaspar Rivas fue sentenciado a 180 días de prisión remitida y a una multa de $ 1,8 millón tras ser condenado por injurias graves contra el empresario, Andrónico Luksic, su condición generó dudas de si puede o no continuar recibiendo la dieta y si puede regresar al Congreso.

Además, mientras estaba imputado como autor, Rivas continuaba percibiendo parte de la dieta parlamentaria -sin viáticos ni beneficios-, situación que cambia al ser condenado.

En declaraciones que consigna Emol, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), señaló que "es un caso extraño, porque no tenemos precedentes" e indicó que remitirá los antecedentes a la comisión de Régimen Interno de Cámara Baja para que emita un pronunciamiento respecto de la situación de Rivas.

En un juicio personal, Andrade dijo que "tanto del punto de vista ético, como desde el punto de vista legal, creo que no debería serguir percibiendo su dieta. Si una persona no está ejerciendo su rol, no se justifica".

También el caso planteará por primera vez el dilema de si Rivas volverá a ejercer como diputado tras cumplir con la condena, pues su castigo de seis meses se terminará cuando resten 9 meses para el fin del período legislativo.