Mira el singular regalo que recibió Camila Vallejo en el "amigo secreto"

Ayer A la diputada del Partido Comunista le dieron un Audi en miniatura y ella no dudó en publicarlo en su cuenta de Twitter.

Hace un tiempo se inventó por redes sociales que Camila Vallejo tenía un Audi. Es por eso que la diputada del Partido Comunista ironizó con el regalo que le llegó por el "amigo secreto".

La parlamentaria recibió un Audi en miniatura y no dudó en colgar un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde sale en el pie de la foto "Muchas gracias a mi #AmigoSecreto: ahora por fin tengo un Audi".

En su momento, la ex líder estudiantil había dicho sobre esa marca de automóviles que "no tengo nada en contra de quienes compran esos autos porque imagino que ellos lo habrán pagado con el producto de su trabajo, pero no es un automóvil de mi gusto siquiera".