Insulza y su camino a La Moneda: "Si no quieren que sea Presidente, no lo seré"

16:29 El ex agente chileno ante La Haya no ha tenido buenas cifras en las encuestas, pero señaló que "si se hace una consulta ciudadana voy a ganarla".

José Miguel Insulza, ex agente chileno en la Corte de La Haya, en entrevista con La Segunda , señaló que su foco está en ganar la consulta ciudadana del Partido Socialista que en abril lo medirá con Ricardo Lagos y Fernando Atria.

Sobre el mecanismo a emplear por el partido, dijo que "la decisión del partido es hacer una consulta ciudadana y en ese procedimiento nos está yendo muy bien. Si se hace una consulta ciudadana voy a ganarla".

El "Panzer" se tiene confianza en una victoria, por lo que si pierde, señaló que no tiene un plan B. "Soy candidato a Presidente de la República. Si no quieren que sea Presidente, no lo seré y punto".

Sobre la competencia con el ex mandatario, Ricardo Lagos, Insulza expresó que espera que "cuando le gane, espero que los parlamentarios que lo apoyaron, lo hagan conmigo".

Para cerrar, Insulza expresó que tiene las herramientas para vencer a Alejandro Guilier. "Las encuestas de un añ antes no dicen mucho. Me encantaría ir a una contienda con él".