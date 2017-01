Tarud y espionaje a marinas: “De probarse la responsabilidad deberían ser expulsados"

11:40 El presidente de Comisión de Defensa de la Cámara de Diputado se refirió a la citación al Comandante en Jefe de la Armada a la instancia por el caso. Afirmó que no es posible hablar de espionaje, pues se trata de un caso de voyerismo.

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, decidió citar al Comandante en Jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, por el caso del grupo de marinos que instaló una red de cámaras para obtener imágenes privadasde sus compañeras de la Fragata Lynch.

En entrevista a Digital Fm , el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado PPD Jorge Tarud, sostuvo que “esperamos que el comandante en jefe nos de todos nos antecedentes de lo acontecido, porque nosotros, al igual que todo la ciudadanía, nos entramos por la prensa que los hechos habían transcurridos hace ya un mes”.

Además agregó: “Vamos a escuchar al comandante en jefe y ver cuáles son las medidas que ha tomado y las medidas que piensa tomar. Y ahí como comisión veremos que otras medidas se podrían tomar”.

Respecto a si este hecho amerita para ser clasificado como espionaje, Tarud señaló que no llamaría espionaje: “Fue voyerismo de un grupito de jóvenes marinos. No es espionaje”

Sobre las medidas que se podrían tomar,el diputado PPD señaló que “de probarse la responsabilidad, a mi juicio, ellos deberían ser expulsados de la institución”.

Ante la posibilidad de si este caso amerita una comisión investigadora,Tarud lo descartó de plano:“Francamente no lo creo. No veo que haya necesidad de una comisión investigadora. Ya estamos fiscalizando, pero no veo la necesidad de una”