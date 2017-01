Ricardo Lagos critica demora de la Nueva Mayoría en definición presidencial

10:54 El ex mandatario señaló que siente una responsabilidad en su candidatura y que el conglomerado oficialista está debatiendo ideas por la tardanza en la decisión para las elecciones.

Ricardo Lagos, en entrevista con radio Futuro, hizo un hincapié en la “demora” de la Nueva Mayoría para definir a sus candidatos, en lugar de dedicarse a debatir ideas.

El ex presidente, además, señaló que busca un nuevo periodo presidencial ya que "más que un deseo, siento una cierta responsabilidad, pero también yo soy muy claro en decir las cosas como son".

Lagos sostuvo que "la Nueva Mayoría tiene que resolver las cosas adecuadamente, y me parece que están demorando mucho en resolver las cosas adecuadamente y no se dan cuenta que en elecciones lo importante es colocar una agenda sustantiva de temas que es lo que usted está planteando y no de cómo hacemos para elegir a fulano o perengano que con primarias abiertas, etc”.

El ex mandatario finalizó enfatizando que "se ha fijado toda esta discusión de que si ahora vamos a tener una coalición de todos los partidos iguales, uno que están más de acuerdo, otro que están menos de acuerdo, esas son discusiones que yo digo están lejanas de la ciudadanía”.