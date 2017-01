Insulza sobre la DC: "Existe un grupo de militantes que nunca creyeron en la Nueva Mayoría"

12:00 El precandidato presidencial del PS se refirió a la idea de la DC de presentar un candidato único para las presidenciables, sin participar además de las primarias. "No sé si estamos para una aventura de ese tipo", agregó.

El precandidato presidencial del PS, José Miguel Insulza, se refirió a varios temas de la contingencia, entre ellos la idea de la DC de tener un candidato único para las presidenciales y el quiebre con la Nueva Mayoría. Asimismo, también habló sobre los polémicos dichos de Eugenio Tironi.

"No es la primera vez que la DC habla de tener un candidato único para las presidenciables. Existe un grupo de militantes que nunca creyeron en la Nueva Mayoría, ni en la ampliación de ésta", dijo.

El ex agente ante La Haya, agregó que es muy probable que ahora la DC inice una búsqueda para orientarse más con otros partidos. "Buscan salirse de la concertación, hay algunos nuevos partidos con los que pueden hacer algo como Evopoli o Amplitud, siempre han estado molestos en la DC con la Nueva Mayoría", agregó.

En cuanto a la posibilidad que la DC no presente un precandidato, sino un candidato que vaya directo a las presidenciables, Insulza dijo que tener un candidato que pase por las primarias "es riesgoso, no lo hemos hecho hasta ahora y no sé si estamos para una aventura de ese tipo. Pero es una decisión de ellos".

Precisó también que en la Nueva Mayoría se ha perdido tiempo de hablar de las candidaturas, pero se invierte muy poco en hablar de ideas y los procesos. Los candidatos están y podemos cumplir con las ideas sin la necesidad de presionar a nadie".

Respecto a la candidatura presidencial de Nicolás Larraín, Insulza bromeó un poco al respecto. "Lo conocí cuando era estrella de SQP ¿Hablamos del mismo? No sabría decirle ni de qué línea es, no lo conozco. Pero en el mundo de la democracia todo el mundo en este país puede lanzar una candidatura".

Sobre los dichos de Eugenio Tironi publicados ayer, quien dijo que Guillier representa un "liderazgo femenino" y que Lagos y Piñera encarnan uno "más viril".

"Son como algunos esteroripos de hombre y de mujer muy distinto a los roles de hoy (...) No me suena una descripción de ese tipo".

Por último, también se refirió a los dos ataques incendiarios que ocurrieron en las regiones de La Araucanía y en Los Ríos, donde resultaron camiones, casas y galpones quemados. En ambos casos, el Gobierno anunció querellas contra quienes resulten responsables.

"Esto demuestra que las cosas que estamos haciendo no han tenido los efectos, el diálogo que se está realizando es meritorio para todos los sectores que tenían que dialogar. Yo soy partidario que exista una ley para todo, la aplicación de la ley antiterrotista ha demostrado que siendo más fuertes los castigos éstos no producen ningún efecto, al contrario, nos hace más vulnerables".