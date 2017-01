Manuel José Ossandón contento por CEP: “Soy el mejor evaluado de Chile Vamos”

Manuel José Ossandón comentó entusiasmado la última encuesta CEP de noviembre-diciembre que lo ubican en el cuarto lugar junto a Leonardo Farkas y José Miguel Insulza con un 2% de la percepción sobre quién será el nuevo presidente.

Ossandón señaló que “estoy contento por dos cosas, esto es una carrera de larga distancia y de credibilidad, y yo soy el mejor evaluado de Chile Vamos, junto con Piñera, pero con menos rechazo”.

Según el ex alcalde de Puente Alto “la credibilidad va a definir la carrera presidencial y la intención de voto no es para mí lo más importante, porque no tengo mi campaña desatada, como otros candidatos”.

El senador cree ser la mejor alternativa de su conglomerado y está expectante por su cuarto lugar, ya que cree que “la carrera la ganan los cuatro primeros”.