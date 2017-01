Cathy Barriga: “Soy súper feminista, pero no de las que se dejan bigotes"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha dado que hablar estos días desde que asumió como la edil electa y justificó un despido masivo en la casa municipal. Esta vez, se sinceró frente a su postura ante el feminismo, especialmente luego que dijera que en su casa, "después de dar tantas entrevistas.

(...) yo no me considero menos mujer por arreglarme, por pintarme los labios, por usar un tacón”, dijo.

En entrevista con revista Paula , Barriga destacó la sensibilidad que caracteriza a las mujeres, la misma que según ella hizo que la gente se diera cuenta de un cambio en la administración municipal después de 10 años.

, con una mano distinta”.

La exchica Mekano sostuvo que lleva con orgullo la bandera de las mujeres bien representada. “Yo sé de qué me hablan cuando me hablan las mamás solteras, sé de episodios de violencia, de pensión alimenticia, de esperas en consultorios… Yo he vivido esas situaciones, a mí no me las han contado. Yo no estoy promoviendo ningún tipo de prototipo (...) esas mismas mujeres me han hecho llevar esa bandera en alto".

En su entrevista también relató que adora su historia, desde que comenzó a trabajar a los 15 años su vida ha estado marcado por el esfuerzo y también sacrificio: "No me he saltado ningún peldaño, yo trabajé en eventos como cualquier niña que quiere juntar plata para pagar la universidad, repartí volantes, fui promotora en supermercados así de pie con la bandejita”, precisó.