Fernando Villegas y la machi Linconao: "Las huelgas de hambre convierten a los cómplices de crímenes en mártires"

18:18 El sociólogo y ex panelista de "Tolerancia Cero" entregó su visión del caso de la consejera mapuche, quien enfrenta la investigación por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

El polémico sociólogo Fernando Villegas entregó su visión sobre el caso de la machi Francisca Linconao, quien mantuvo una huelga de hambre para perdir cambios en sus medidas cautelares, esto en medio de la investigación por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

En su programa de Radio Agricultura, el ex panelista de "Tolerancia Cero", calificó a la consejera mapuche de ser "cómplice" del crimen de la pareja de latifundistas en 2013.

"Parece que las huelgas de hambre convierten a los cómplices de crímenes en mártires de una causa. Porque la señora machi está en la cárcel por ser partícipe en forma indirecta, me parece, como ayudista, prestó su casa, no sé exactamente la figura…", señaló Villegas, según lo publicado por El Dínamo

Tras esto, el sociólogo agregó que "ella (Linconao) es cómplice de un crimen salvaje y eso es todo, eso es judicialmente lo que es. Pero como hizo una huelga de hambre y ella forma parte de una causa mapuche, entonces ahora se convirtió en una mártir y tenemos el espectáculo habitual con estos jóvenes que ponen cara de circunstancia, son los feligreses de la causa que van a reclamar y hablan de los Derechos Humanos en los mismos días en que se recuerda el asesinato de los Luchsinger quemados viv… no sé si estaban vivos todavía, pero quemados".

"Eso no pasa por las conciencias de estas personas. Esta mecánica que convierte a un criminal o a una persona que fue cómplice de un crimen en mártir de una causa. Lo he visto personalmente mil veces, opera siempre el mismo doble estándar. Los verdaderos mártires aquí son las personas perdiendo sus propiedades o los trabajadores que fueron heridos ayer en Tirúa, uno estaba en peligro de vida, porque de frentón dispararon a matar. Les dispararon a las ventanas de los vehículos donde iban, o sea, donde estaban las cabezas de las personas", sentenció.

Al finalizar, Villegas aseveró que "son mártires quienes están perdiendo sus propiedades después de trabajar toda su vida y se las queman de la noche a la mañana. Esos son los mártires, no una señora que decide no comer, porque así hacen su número. Y por supuesto que en este mismo momento va a haber gente que va a decir que nosotros somos unos fascistas y unos reaccionarios desgraciados, unos torturadores porque estamos diciendo esto, cuando es tan evidente. Acá hay un tema de gente que no es capaz de ver la realidad".