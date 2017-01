Carlos Larraín: "Va a haber que reformar las reformas"

09:53 El ex presidente de RN se refirió a los resultados de la encuesta CEP y la carrera presidencial. "Sebastián Piñera tiene peso", indicó.

El ex presidente de RN y ex senador por Los Ríos, Carlos Larraín, se refirió a las opciones presidenciales de su partido de cara a las candidaturas del ex presidente Sebastián Piñera y el senador por Santiago, Manuel José Ossandón.

Larraín, en conversación con radio Agricultura dijo que "si queremos ser gobierno, tenemos que ser oposición, tenemos que ser más claros y poner énfasis en cosas más importantes. Hay que ponerse claro y decir lo que se piensa".

"Son muchas las cosas que hay que arreglar, va a haber que reformar las reformas. Hay que crear incentivos para la inversión y terminar con los problemas de salud", dijo el ex parlamentario.

Sobre los resultados de la Encuesta CEP, en la que su candidato, el senador Ossandón apareció con 2% de las preferencias, el ex presidente de RN dijo que "no dio bote, tiene grandes condiciones, pero tomó un tono descalificador que lo dañó mucho (...) se se salían cosas que no tenía que decir"

"Sebastián Piñera tiene peso, comparar con su gobierno es muy fuerte. 'Coté' (Ossandón) es buena posibilidad para otra vuelta, pero está ejercitando los músculos. Hay que cuidarlos a todos (los presidenciables)", sostuvo Larraín.

Respecto de su relación personal con el ex Mandatario, Larraín dijo que "no estuvo mal" e indicó que "ahora la política vuelve a tener importancia, que me hace valorar a Sebastián Piñera".

El ex presidente de RN también se refirió a la opción del senador Alejandro Guillier, quien aparece como el rival más fuerte de la Nueva Mayoría frente a Piñera. "Me caía bien, es simpático, bonachón, tiene su chispa, pero ha dicho una cosa dramática (....) dijo una cosa espantosa: 'voy a profundizar lo que hizo el gobierno de Bachelet'. Esa frase la encuentro asustante (sic)".