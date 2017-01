Sebastián Piñera: "Conozco muchos buenos candidatos que terminaron siendo muy malos presidentes"

08:58 El ex Mandatario abordó los resultados de la encuesta CEP, dijo sentirse sorprendido por el estancamiento del ex presidente Lagos y, reiteró que marzo es la fecha para su definición.

El ex presidente Sebastián Piñera, se refirió en entrevista con La Tercera, a los resultados de la reciente encuesta CEP, en la que aparece liderando la carrera presidencial con el 20% de las preferencias, a seis puntos de su más cercano rival, el senador por Antofagasta, Alejandro Guillier.

Sobre la arremetida del parlamentario y la definición de las candidaturas, Piñera dijo que "para ser un buen Presidente se requiere liderazgo, firmeza, ideas, equipos; para llegar a ser Presidente se requiere popularidad. Conozco muchos buenos candidatos que terminaron siendo muy malos presidentes".

"Creo que creció (Guillier) porque fue conquistando la adhesión de la Nueva Minoría, porque ya no es la Nueva Mayoría, es la Nueva Minoría, pero pienso que Chile es un país muy sabio, la gente en Chile tiene mucho sentido común (...) profundizar el camino equivocado por el cual nos está conduciendo la Nueva Mayoría sería un error garrafal", dijo el ex Mandatario.

Consultado sobre la expresión "caballo pillado, caballo ganado", Piñera dijo "eso dicen los que van detrás. Los que van adelante dicen que el que va primero va ganando".

Respecto de la situación del ex presidente Lagos, quien no mostró avance en las preferencias de la encuesta, Piñera dijo que "a muchos nos sorprende. Algunos piensan que es porque no está sintonizando bien con los nuevos tiempos. El presidente Lagos ha sostenido que a él le importa el tema de las ideas. Las ideas son muy importantes, pero también es muy importante saber sintonizar con la gente".

Piñera además reiteró que en marzo tomará una decisión respecto de su eventual candidatura. "Es un muy buen mes para tomar definiciones (...) extender las campañas en forma excesiva es abusar y aburrir a los ciudadanos".