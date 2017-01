Vocera de Chile Vamos pidió a Cathy Barriga que reconsidere las masivas desvinculaciones en Maipú

La vocera del pacto Chile Vamos, Alejandra Bravo, le pidió a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, que reconsidere las cerca de 400 desvinculaciones en el municipio realizadas en los últimos días de 2016.

Según lo consignado por La Segunda , la presidenta del PRI se reunió con el sindicato de trabajadores a honorarios de la comuna, donde varios trabajadores no lograron renovar su vínculo.

La dirigente política llamó a la edil a "revisar las formas de cómo se desvinculó (a estas personas), que no es la adecuada, porque lo que quedó en la opinión pública es que todos pertenecían a contratos falsos. Eso no es así, no pueden pagar justos por pecadores".

Bravo agregó que entre las personas desvinculadas había "mujeres embarazadas, con pre y posnatal, inmigrantes, jefas de hogar", y que la medida no respetó el artículo 24 del contrato a honorarios de los afectados.

La semana pasada, y en un tenso concejo municipal, Barriga justificó las desvinculaciones afirmando que Contraloría había detectado la presencia de "funcionarios fantasmas", que no ejercían la labor por la cual se les está pagando.