Insulza instó al PS a llevar un candidato propio

11:39 "Me llamó la atención el anuncio que hizo la DC (...) ojalá otros partidos, entre ellos el mío, hagan lo mismo", dijo el ex secretario general de la OEA.

El ex agente chileno ante La Haya y precandidato presidencial, José Miguel Insulza, celebró esta mañana durante una actividad, la decisión de la DC de llevar un candidato presidencial propio y dijo que espera que su partido, el socialista, haga lo mismo.

"Me llamó la atención el anuncio que hizo la DC que van a llevar un candidato presidencial. Me parece una buena noticia. No pidieron permisos, ni encuestas, me parece bien. Ojalá otros partidos, entre ellos el mío, siguieran ese ejemplo", dijo Insulza.

El ex secretario general de la OEA, además, se mostró contrario a la idea de que el candidato del PS surja desde las encuestas. "Creo que deben decidirlo los militantes del partido", sostuvo.

Ante una eventual extensión del plazo para que el PS adopte una decisión respecto de su candidato, Insulza dijo que el tema e los tiempos no es relevante. "Para mí no es lo principal", indicó.