Ministro del Interior interrumpió descanso para estudiar interpelación: "El 26 nos veremos"

El ministro del Interior, Mario Fernández llegó esta jornada al palacio de La Moneda y sostuvo que interrumpió su descanso para estudiar la interpelación en su contra que ayer aprobó la Cámara de Diputados.

"Interrumpí mi descanso, mis vacaciones no, y he venido a estudiar la interpelación. Voy a estudiar los antecedentes y veré cuánto tiempo me toma eso", dijo Fernández.

Ayer, luego de que un grupo de diputados de oposición recolectó las firmas necesarias, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación al secretario de Estado, la que se efectuará el 26 de enero.

El titular de Interior dijo que "supongo que si son responsables tendrán base para hacer la interpelación".

En el interrogatorio, el ministro Fernández será interpelado respecto de la situación en la Araucanía, la actuación del gobierno durante la huelga de hambre de la machi Francisca Linconao y, los avances en el caso de los falsos exonerados.

"Soy ministro de Estado, enfrento lo que mi deber me indica. Escuché en la radio que alguien decía que estoy buscando un subterfugio para no acudir. Esa persona se equivoca, debiera informarse bien y saber que yo soy de los que siempre da la cara", dijo Fernández, quien agregó: "vengo a informarme de la interpelación y el 26 nos veremos".